Avdić ob dopust zaradi koronavirusa

Denis in Miha sta negativna, Jana ima virozo, Anja pa je pozitivna na korono. FOTO: DARJA ŠTRAVS TISU

Bila sem sicer že nekaj dni utrujena, a sem to pripisovala temu, da sem kronično utrujena že leta.

Radijcainvoditelja najbolj poslušanega jutranjega programa v Sloveniji, Denis Avdić Showa na Radiu 1, sta minuli konec tedna ostala v studiu sama. Njuni boljši polovici,insta zaradi zdravstvenih razlogov preventivno odšli domov. Jana je staknila virozo, Anja pa se je v sredo samoizolirala, saj je bila v stiku s potencialno okuženo osebo. Jutranji program je vodila od doma, v četrtek pa sta z Jano preventivno odšli na samoplačniški test za koronavirus.»Testirali sva se v Kamniku, tam ni bilo nobene gneče. Zapelješ se v tako hiško kot za kostanj, poveš svoje podatke in pride oseba v skafandru. Palčka za v nos je kar dolga. Osebje je zelo prijazno, razložijo, da bo morda neprijeten občutek, in prav imajo. Podrezajo po mehkem tkivu, in to je to. Palčka gre zelo globoko, ko pa jo potegne ven, se ti ulijejo solze. Vse skupaj traja 10 sekund,« je dejala Anja, ki je z napetostjo pričakovala rezultat testa. Ta je pokazal, da Jana ni okužena, Anja pa je.»Bila sem sicer že nekaj dni prej utrujena, a sem to pripisovala temu, da sem kronično utrujena že leta, odkar imam budilko nastavljeno na 4.15. Imela sem tudi pms, zaradi katerega sem običajno brez energije. Odkar sem izvedela, da sem pozitivna, sem od prijateljev dobila že par karantenskih paketov, tudi rože sprejemam, džin tonik pa čez dva tedna,« je dejala vedno nasmejana Anja. Sodelavci so na njo izjemno ponosni, saj je v dani situaciji ravnala pravilno.O izkušnji s koronavirusom bo poročala v Denis Avdić Showu, kjer bo odkrito spregovorila, kako se spopada z okužbo. Sicer pa je zaradi njene okužbe Denis, ki je nameraval jesenske počitnice preživeti doma z družino, prekinil dopust in se vrnil v studio. Tudi on se je skupaj z Deželakom preventivno odpravil na samoplačniško testiranje. Oba voditelja sta k sreči negativna!