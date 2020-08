Avdić ni šel niti v restavracijo

DopustiI se končujejo, vsaj za tiste, ki so se odpravili na Hrvaško. Med tistimi, ki se bodo do konca tedna vrnili in se tako izognili karanteni, je tudi radijski voditelj Denis Avdić, ki se v ponedeljek vrača v studio, kjer mu bodo družbo po nekaj tednih delali njegovi trije prijatelji Miha Deželak, Anja Ramšak in Jana Morelj. Čez poletje so si prijatelji napolnili baterije in se pripravili na nove izzive. Voditelj Iztok Gustinčič, ki avgusta skrbi za prvo jutranjo kavico, je poklical vse štiri in preveril, ali so že varno prispeli v Slovenijo. Denis je v smehu dejal, da bi podaljšal dopust še za en teden.»Veselim se, da ...