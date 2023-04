Avdić je moral na avdicijo

Radijski voditelj Denis Avdić ima nedvomno enega najbolj prepoznavnih glasov v državi. V radijski eter se oglaša že polnih in sladkih šestnajst let, prav toliko jih je Radio 1 proslavil te dni. Miha Deželak in Jana Morelj sta ob tej slavnostni priložnosti z njim obujala spomine na njihove začetke in trenutke, ko so se spoznavali. Deželak je bil takrat športni novinar, Jana je skrbela za prometne informacije, Avdiću pa je uspelo na radio priti prek avdicije, saj je v tistem času opravljal delo policista.

Vzeli za svoje

Ko mu je uspelo postati del radijske ekipe, mu ni bilo najlažje, saj je na začetku moral kombinirati delo policista v nočnih urah z delom na radiu čez dan. K sreči se je kmalu odločil, da je radio njegova prihodnost, preostalo pa je zgodovina. Sicer pa so bili voditelji najbolj veseli, da so se rojstnega dne spomnili njihovi številni prijatelji in poslušalci, ki so jih zasuli z voščili.

»Lepo je bilo slišati, da so nas vzeli za svoje in da smo njihov najljubši radio, ki vedno poskrbi za dobro voljo in še več dobre glasbe. Velik del programa pa je postala tudi dobrodelnost, ki jo bomo nadaljevali, dokler bo to treba. Vsi obljubljamo, da bomo takšni ostali tudi v prihodnje,« so še sporočili radijci.