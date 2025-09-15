PRAZNOVALI S POSLUŠALCI

Avdić obudil Golobovo poroko (FOTO)

Toti radio, ki kraljuje v Mariboru, je praznoval drugi rojstni dan.
Fotografija: Denis Avdić v družbi Aleša Novaka, Admirja Baltića in Tina Vodopivca
Denis Avdić v družbi Aleša Novaka, Admirja Baltića in Tina Vodopivca

Marko Pigac
15.09.2025 ob 09:25
Marko Pigac
15.09.2025 ob 09:25

Kot je že v navadi nekdanje ekipe Radia City, ki ga je leta 2023 zapustila in ustanovila svojo radijsko postajo, so tudi na novi frekvenci ponovili staro navado – praznujejo skupaj s poslušalci. Tokrat kar na svojem dvorišču oziroma na Glavnem trgu, kjer so v treh dneh gostili večkrat nagrajeno mariborsko klapo Dalmari, Denisa Avdića z ekipo stand up komikov ter prekaljenega glasbenega mačka Zorana Predina.

Andrej Borko, pomočnik direktorja Festivala Lent, je Matjažu Šalamunu in Tinetu Križaniču pokazal 20 let staro majico s prvih nastopov ekipe Reporter Milan. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Andrej Borko, pomočnik direktorja Festivala Lent, je Matjažu Šalamunu in Tinetu Križaniču pokazal 20 let staro majico s prvih nastopov ekipe Reporter Milan. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Avdić je en teden po gala baletnem večeru na identičnem prizorišču prav tako napolnil trg in pred zbranim občinstvom obudil spomin na nedavno poroko predsednika vlade ​Roberta Goloba. S svojimi šalami je do solz nasmejal več kot 2000 gledalcev, ob tem pa dejal, da ne stresa vicev, temveč govori le resnico.

Družina Kaloh, Marko, Vesna, Frida in Edvard, tokrat niso računali ali nastopali, ampak so se samo zabavali.
Družina Kaloh, Marko, Vesna, Frida in Edvard, tokrat niso računali ali nastopali, ampak so se samo zabavali.

»Vsak pravi festival ima tudi deževni dan. Mi se temu fenomenu prav tako nismo mogli izogniti,« je malce v šali, malce pa tudi zares dejal Matjaž Šalamun - Šalca, direktor Totega radia ter vodja stand up ekipe Reporter Milan, ki pa se obiska koncerta Zorana Predina zaradi plohe ni niti malo bal. Predin je prav na tem trgu zaslužil svoje prve plače, saj je v nekdanji Melodiji prodajal kasete in plošče. Tokrat je s svojimi uspešnicami, s katerimi zna več kot 40 let v srce zadeti vsakega pravega Mariborčana, dežju pokazal osle. 

Direktor JHMB Ranko Šmigoc z ženo Renato in Dejan Pukšič, tiskovni predstavnik JHMB, s partnerico Polono Kužner
Direktor JHMB Ranko Šmigoc z ženo Renato in Dejan Pukšič, tiskovni predstavnik JHMB, s partnerico Polono Kužner
Zoran Predin je kljub močni plohi napolnil Glavni trg.
Zoran Predin je kljub močni plohi napolnil Glavni trg.

