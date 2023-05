Autsajderji z javno pokušino: veliko znanih si je ogledalo nastop (FOTO)

Direktor Nove KBM – OTP group John Denhof, direktor Radia City Bor Greiner, raper, ki polaga keramiko, Boštjan Čukur ter upokojena športnika Filip Flisar in Marcos Tavares bodo letos ponovno skupaj stopili pred širšo javnost ter se 24. junija na Festivalu Lent znova preizkusili v svojih pevsko-komičnih sposobnostih v predstavi Autsajderji, ki ima dobrodelen pridih.

Melita Pipuš, v družbi družabnega kronista Denisa Živčeca, je Američana Johna Denhofa »prepričala«, da se je zaljubil v Maribor.

Martina Ipša (v družbi žene Janje) skrbi za odrski nastop dela ekipe.

»Lani smo štartali akcijo zbiranja denarja za električni invalidski voziček, namenjen vožnji po vseh terenih ter z možnostjo udejstvovanja v športnih aktivnostih,« je povedal Bor Greiner, ki je na humanitarnih stand up nastopih tudi povezovalec. Minuli četrtek so imeli glavni akterji v razprodanem mariborskem KGB t. i. štih probo. »Da se malo dobimo, podružimo in preverimo, kako nam gre na odru,« pravijo. Načrtovali so enourni program, na koncu pa je vse skupaj trajalo krepko čez dve uri. »Prepričan sem, da Autsajderji ostajamo zanimivi 'amaterji', ki razprodajamo predstave zato, ker vsi pridejo gledat, kako bomo pogrnili, pa se potem vedno, skoraj čudežno, izvlečemo,« še pravi Greiner.

Predstavo sta si ogledala tudi frizer Smiljan Škarica in Jelka Šiker, mama Filipa Flisarja.