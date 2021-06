Auč, ste videli, kako grdo je padel Roglič: bil je vidno v šolu (FOTO)

Pogačar se je izognil padcu: Res je bilo kaotično

Tretjo etapo dirke po Franciji Lorient - Pontivy v dolžini 182,9 km so znova zaznamovali padci. Po enem od padcev takoj na začetku je dirko moral zapustiti član nizozemske Jumbo Visme, 10 km pred ciljem pa je padel tudi vodja nizozemske ekipe Slovenec. Roglič ni zapustil dirke, v skupnem seštevku je 20.Pri padcu si je Roglič močno podrgnil levo stran telesa. Bil je vidno v šoku, a je prišel k sebi in vzel kolo sotekmovalca ter se nato podal v lov za glavnino. Roglič je etapo končal na 92. mestu.Kaotično etapo je v ciljnem sprintu dobil Belgijec(Alpecin-Fenix), pred rojakom in moštvenim kolegom, tretje mesto na etapi je zasedel(Arkea-Samsic).Od Slovencev je bil na etapi najvišje(Bahrain Victorious), 11. V skupnem seštevku je 39.V skupnem seštevku je tudi po tretji etapi vodstvo zadržal Nizozemec(Alpecin-Fenix), ki je zadržal osem sekund prednosti pred francoskim adutom(Deceuninck-QuickStep). Tretji skupno je Ekvadorec(Ineos Grenadiers), ki zaostaja 31 sekund.Najboljši Slovenec,(UAE Team Emirates), ki se je izognil padcu, zaostaja 39 sekund v skupnem seštevku. Pogačar, ki je preživel vse pasti tretje etape, je kaotično preizkušnjo končal na 35. mestu. Pogačar je ubranil belo majico vodilnega mladega kolesarja.»Niti sam ne vem, kaj se je dogajalo. Nobena ekipa ni mogla kolesariti skupaj. Ozke in luknjaste ceste, res je bilo kaotično. Sploh ne vem, kaj se je dogajalo. Pred mano je padel sotekmovalec, sam sem se ujel in obvozil vse, ki so ležali pred mano. Bilo je grozno, kot na vojnem polju. Poskušali smo se priključiti nazaj, a izgubili smo okoli 20 sekund,« je takoj po etapi za TV Slovenija dejal Pogačar.(BikeExchange) je bil na etapi 41., v skupnem seštevku je 64.Ravno pred ciljem se je sicer pripetil še en padec, v katerem sta bila vpletena(Lotto-Soudal) in(Bora - Hansgrohe).Tudi tretja etapa se je izkazala za izločilno. Čeprav je šlo za sprintersko preizkušnjo, sta jo za nepričakovano tvegano naredila tipično bretonsko atlantsko vreme z dežjem, ki spremenil asfalt v drsališče. Znova se je pripetil padec, ki je najbolj prizadejal ekipi Ineos Grenadiers in Jumbo-Visma.Med tistimi, ki so trčili, je bil tudi kapetan Ineosa Geraint Thomas, ki si je izpahnil ramo, medtem ko je bil član nizozemske Jumbe Gesink zaradi poškodb prisiljen zapustiti dirko. Poznejši pregled je pokazal, da si je zlomil ključnico.To je zelo slabo za slovenskega kandidata za najvišja mesta na letošnji francoski pentlji Rogliča. Gesinku je bila namreč dodeljena vloga Rogličevega pomočnika.Do nesreče, ki se je zgodila zgolj po 37 kilometrih, je prišlo po dotiku koles v ospredju pelotona. Thomasa je prvega vrglo po tleh, medtem ko je Gesink naredil salto nad Thomasom, ki je po padcu vsaj še dve minuti obležal na tleh. A se je pobral in se kasneje priključil glavnini.V torek kolesarje čaka ravninska etapa med Rendonom in Fougeresom, dolga 150,4 km.