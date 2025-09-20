Atomski zaključek vojne: Zlatko pokopal Challeta Salleta

Letošnji september v življenju Challeta Salleta oziroma Saše Petrovića ne bo zapisan kot najuspešnejši v življenju: najprej je objavil, da bo nov album zamudil, zatem je odpovedal koncert ob 15-letnici kariere, v četrtek popoldne pa je Zlatan Čordič - Zlatko – s katerim sta lani začela poletni raperski spopad – izdal pesem Klepc pada, tretjo pesem v njuni verbalni hip hop bitki, v kateri se kregata skozi pesmi. Četrtkova premiera v prenovljeni Odiseji je skorajda napolnila dvorano, v kateri se je imela zgoditi premiera.

Petrović je sicer ostal dolžan odgovor še na lanski drugi Zlatkov komad; namesto z novo pesmijo, kot je raperska manira, se je odločil Zlatka tožiti kar na sodišču, in to za dobrih 40 tisoč evrov. Zdaj je dobil Zlatkov odgovor na tožbo – oziroma precej njih, saj je pesem pravi 11-minutni ep, ki ga je podkrepil z enako dolgim videoposnetkom pod režijsko taktirko Anžeta Škrubeta. Slednji je s sodelavci ustvaril mojstrovino hollywoodskega tipa, izbor snemalnih lokacij je bil prefinjeno učinkovit. Ob Zlatku ter obrazih s slovenske hip hop scene pa v videu nastopa še nekaj znanih Slovencev.

Na premiero je prišel tudi Martin Strel, ki nastopa v novem Zlatkovem spotu. FOTO: Tomica Šuljić

Aleksander Repić - Pici je na premiero prišel z darilom – a ni izdal, komu je namenjeno. FOTO: Tomica Šuljić

Tako v vlogi policijskega zasliševalca nastopi igralec Robert Prebil, Lara Jankovič je v sodni dvorani odigrala sodnico, najbolj znan obraz v Klepc pada pa je zagotovo Martin Strel, ki je – kot je dejal producent in voditelj premiere Aleksander Repić - Pici – »edini človek, ki je v sodni dvorani jedel burek«. Toda prva, zadnja in praktično vse besede vmes pripadejo Zlatku, ki je skozi pesem Klepc pada razkril tudi podrobnosti tožbe v svojih rimah, kot »Moram priznat, sodnica, hrček dobro ima vizijo, hoče, da mu krijem jaz njegovo psihoterapijo,« ali »Tožba smrdi po gnoju, jokaš kot Ronaldo, sam ti nisi nič osvojil.« Ter omenil še eno zahtevo Petrovića s sojenja: »Zaprto sojenje hočeš, nočeš javne sramote.«

Zlatko je ob koncu povedal

Zlatko je Klepca, kot zaradi rimoklepaštva kliče Petrovića, v videospotu najprej aretiral, zaslišal, mu sodil, ga poslal v zapor in mrtvašnico, preden ga na koncu dobesedno pokoplje.

»V videospotu ga ni šparal,« je pred tem šaljivo opomnil Pici, ki se prav tako pojavlja v končnem izdelku. Zlatko pa je tik pred premiero utemeljil nastanek tretjega dela sage o Klepcu: »Tretji del se ne bi zgodil, če ne bi bilo tožbe. Tožba je padla, naša odločitev tudi. Mi se najbolj znajdemo z ustvarjanjem.« Skozi zaključno verbalno hip hop bitko med Zlatkom in Petrovićem je slovenska glasba dobila konceptualen videospot, ki pripoveduje fantazijsko, ameriško pravico za Petrovića. Kot je po objavi videospota komentirala ženska, ki je Petrovića spoznala in doživela v času svoje mladoletnosti: »Mogoče so naše prijave zaradi takrat drugačne zakonodaje neveljavne in/ali zastarale, ampak ta komad ne bo.«

Po premiernem predvajanju spota Klepc pada se je po dvorani razlegel gromek dolgotrajen aplavz, produkcijski ekipi pa je čestital tudi Strel: »Dober izdelek, me je veselilo,« je potegnil črto pod svoj vtis.

V zadnjem dejanju je Zlatko pokopal Petrovića. FOTO: Video Klepc Pada

Tudi Lari Janković se je po premieri zdelo fino, da je sodelovala pri videu: »Je malo drugačna izkušnja kot denimo serije. Ampak Zlatka imam zelo rada,« je še dodala. Po premieri v Odiseji so video objavili tudi na spletnih platformah: v približno 12 urah po izidu so pesem samo na YouTubu predvajali več kot 130.000-krat. Zlatko je ob koncu povedal, da je to njegov »tretji in tudi zadnji odgovor«. Raperska bitka se bo s Petrovićevo tožbo za Zlatka nadaljevala na ljubljanskem okrožnem sodišču.