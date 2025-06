Atomik Harmonik brez Špele in Špelce?! Jani Pavec nam je razkril, kaj se dogaja

Oboževalci turbofolk skupine Atomik Harmonik so minuli konec tedna na veselici v Gorici pri Slivnici kar debelo pogledali. Namesto Špele in Špelce sta se namreč na odru pojavili veliko mlajši pevki. Skupina je nato na družbenih omrežjih sporočila, da sta zaradi bolezni vskočili Sara in Liza.

Kot nam je zaupal Jani Pavec, so takšno odločitev prejšnji teden sprejeli tik pred zdajci. Špela Grošelj je namreč zbolela, zato so morali v zadnjem trenutku najti rešitev. Ta del je bil po Janijevih besedah precej stresen, a na koncu je bil trud poplačan, saj je publika Saro, ki je – mimogrede – Janijeva hčerka, in Lizo odlično sprejela.

V prihodnjih tednih imajo Atomik Harmonik napovedanih še kar nekaj koncertov. Kot nam je zaupal Pavec, je trenutno še nemogoče napovedati, v kakšni zasedbi bodo nastopili v prihodnje: »Koncerti zagotovo bodo, v kakšni zasedbi, bomo pa še videli.«

Za odziv smo se obrnili tudi na Špelo Grošelj, vendar njenih odgovorov do trenutka objave nismo prejeli.