Astrologinja Lenka: Tu se čas ustavi

Luna se bliža koncu Strelca, rahlo jo bega Neptun ali ji daje občutek negotovosti, strahu ali obveznosti ob vstopu v naslednje znamenje. Okoli 11. ure je prešla v znamenje Kozoroga, znamenje hladu, obveznosti, dela, strogosti in spoštovanja tradicije. Tu se čas ustavi, le da vsa počasnost iz tega znamenja malce moti tiste, ki so po tipu uranovski ali marsovski. Dovolj je vsaj načrtovati, narediti red, ustvariti svojo strukturo in dati drugemu prednost. Popoldne je v trigonu z Marsom, ki je v svoji eksaltaciji in ki bi Luni pomagal na vseh področjih. Tukaj lahko združite moč in voljo. A tudi počasnejši bodo zagotovo dosegli vrh gore. In če pogledamo od zgoraj, je panorama precej lepa. Enako se moramo vseh načrtov lotiti brez strahu in obotavljanja. Potrebna je le vztrajnost, kajti samo vztrajni ljudje premagajo vse, predvsem pa sebe.

Venera, planet harmonije, ljubezni in sreče, počasi vstopa v trigon s Saturnom iz znamenja Vodnarja. On je retrograden in ji predlaga in vrne stare povezave, razmerje, ki ni dokončano. A Venera je v znamenju, kjer se je težko odločiti, v katero smer iti in h kateri osebi se vrniti, saj ji še ni jasno, kdo ji je pri srcu. Toda to odločanje lahko traja dolgo, večkrat pa vse življenje. Če najde koga pametnega, ki ima popolnoma nove ideje, lahko odnos preživi, sicer nastane dolgčas. Prave lastnosti lahko najde tudi v starejši osebi, ki bo zagotavljala stabilnost in hkrati zrelost.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju Bika, kjer se najbolje počutita Venera in Luna. Kaj mu torej tukaj manjka? Nič. Pripravil bo najboljšo hrano, se potrudi narediti nekaj udobnega, kupil ali zgradil hišo. Tukaj ustvarja in uživa. Lahko se mu pridružite, ampak on ne razmišlja o kilogramih ...