Asta Vrečko potrebovala zdravniško pomoč, oglasila se je iz UKC Ljubljana (FOTO)

Kulturna ministrica Asta Vrečko je po včerajšnji novinarski konferenci ob tretji obletnici vlade morala zasebno kot pacientka obiskati Univerzitetni klinični center Ljubljana, saj je potrebovala zdravniško pomoč.

Njeno stanje je že stabilno, javnost pa je o zdravstvenem zapletu obvestila z osebnim zapisom na družbenem omrežju.

»Po tiskovki ob tretji obletnici vlade je sledil obisk očesne urgence, ker se je žal vnetje oči poslabšalo. Hvala vsem za vso prijaznost in pomoč, sem že mnogo bolje,« je sporočila ministrica in se ob tem zahvalila zdravstvenemu osebju UKC Ljubljana za hitro in strokovno obravnavo.

Vrečkova je sicer danes dopoldne sodelovala na uradnem dogodku vlade, kjer so ministri predstavljali dosežke aktualne vlade po treh letih mandata. Kljub zdravstvenim težavam je ministrica pred tem opravila svoje obveznosti in šele nato poiskala zdravniško pomoč, kar je po njenem odzivu sodeč že prineslo izboljšanje.

Vse tako kaže, da gre za blažji zdravstveni zaplet, ki ne bo vplival na nadaljnje delo ministrice.