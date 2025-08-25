Asta Vrečko na gala prireditvi nosila majico brez nedrčka (FOTO)

»Našla sem staro fotografijo s svojega maturantskega plesa. Frizura je na srečo šla, jaz in tisto krilo pa spet skupaj dobrih dvajset let pozneje na otvoritvi Berlinskega filmskega festivala. Februar 2003 in februar 2025. Tempus fugit (čas beži, op.a) ...,« je zapisala kulturna ministrica Asta Vrečko.

Za obe priložnosti je namreč oblekla isto krilo. Le zgornji del obleke je nekoliko prilagodila letom in funkciji, ki jo tačas nosi.

Za maturantsko gala prireditev je izbrala odprt top s tankimi naramnicami, ki kaže globok dekolte, medtem ko je za letošnji filmski festival oblekla srajco z rokavi z nekaj še spodobnega dekolteja.

Vrečko je že večkrat pokazala, da ima izbran modni okus, a zdaj je jasno, da to ni nič novega. Že v mladosti je, kot kaže, znala presenetiti s stajlingom in pravo izbiro obleke, ki je bila v teh primerih elegantna.

(Oglejte si fotografiji):