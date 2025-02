Artur Štern odkrito o dogodivščinah na posestvu, tudi Sebastijan Cavazza je bil tam (VIDEO)

Artur Štern, ki ga slovenska javnost najbolj pozna po tem, da se je pojavil kot kandidat za predsednika države, je na družbenem omrežju Facebook s sledilci delil video objavo, saj ima na posestvu nova vrata, ki jih je po opravljenem delu seveda moral proslaviti.

Za spremembo je tokrat namesto belega vina pil rdeče. Kaj se je zgodilo zatem, Artur slikovito razloži: »In potem sem se 'usral' v hlače in sem jih dal na dež, da jih bo spralo, na češnjo, ki bo umrla, no, je že umrla. Mogoče jo pa bo to obudilo. Tako kot se je enkrat zgodilo, tukaj so snemali en film gor pri meni, tudi Sebastijan Cavazza je bil, igral je nekrofila, in je pač spolno občeval gor pri meni na galeriji s truplom, ki ga je igrala Manca. Obstaja ta film, Mala se mi zdi, da je naslov. V glavnem tukaj se je marsikaj dogajalo na tem dvorišču ... V glavnem zdaj sem zašel, sem hotel čisto druge stvari povedati. Ampak, nič hudega, no preživel sem, proslavil sem in sem mislil, da se bom zapil do konca, sem pa ...«

