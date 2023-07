Arsana bogati ptujska poletja: od Saša Hribarja do Kristjana Čeha (FOTO)

Festival Arsana velja za enega največjih festivalov v regiji. S svojim programom in dosegom je že pred časom prerasel v enega najbolj prepoznavnih in žanrsko raznolikih glasbenih festivalov pri nas in v tem delu Evrope in je letos z novimi glavnimi prizorišči pogumno vstopil v svojo 15. edicijo. Minuli petek sta na na novo obnovljenem Vrazovem trgu na vročem poletnem odru komedije gostovala Sašo Hribar in Renato Vindiš ter ga napolnila do zadnjega kotička, v soboto pa je mestna tržnica prvič gostila gala večer Slovenske popevke.

Kristjan Čeh, osemkrat najboljši v metu diska v diamantni ligi, je našel čas in obiskal prijatelja Mladena in Ano Dalin iz Arsane. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

»Dogodek je pritegnil obiskovalce iz vse Slovenije, med drugimi tudi predsednico države Natašo Pirc Musar,« je povedal Mladen Delin, oče Festivala Arsana. »Ptuj se ponovno spreminja v stičišče glasbenikov z vsega sveta in daje mestu status poletne glasbene prestolnice,« smo še izvedeli o festivalu, ki ga v prihodnjih dneh čakajo še glasbeni vrhunci, za katere bodo poskrbeli Estudiantina Ensemble, Vlado Kreslin in Mali bogovi, Teo Collori in Momento Cigano, Josipa Lisac, Tadej Toš, Hamo in Rudi Bučar, Ditka in Feri Lainšček, Marko Črnčec trio, Stefan Milenkovich, Nina Pušlar, Dan D in Joker Out. »Na naslov Arsane je v zadnjem letu prispelo 1500 ponudb izvajalcev z vseh celin, kar dokazuje, da se je Ptuj zapisal na svetovni glasbeni zemljevid in postal eden od vodilnih festivalov v državi,« še pravijo organizatorji.

Direktor OE Zavarovalnice Triglav Uroš Skuhala, ki smo ga ujeli v družbi žene Sabine, velja za velikega podpornika kulture.