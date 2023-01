Arhitekt je podaril portret skladatelja Josipa Ipavca

Na Zgornjem trgu v Šentjurju je občina Šentjur uredila dodatne prostore za kulturno in glasbeno dejavnost. Gre za stavbo, v kateri domuje tudi Glasbena šola skladateljev Ipavcev.

V novi dvorani so nedavno učenci in učitelji omenjene šole priredili otvoritveni koncert, na njem je o pomenu pridobitve spregovoril tudi šentjurski župan Marko Diaci. Na slovesnosti je bil prisoten avtor portreta Josipa Ipavca, enega od treh znamenitih šentjurskih skladateljev, ki zdaj krasi novo glasbeno dvorano. Njegov portret je pred dvema letoma, na mednarodni slikarsko-kiparski koloniji, poimenovani Ipavčeva paleta IV, ki jo je organiziralo Društvo likovnih ustvarjalcev Rifnik Šentjur, ustvaril arhitekt Tadej Žugman. Ljubljančan je veliko časa v mladosti preživel ravno v hiši, v kateri sta zdaj glasbena šola ter nova, sodobna glasbena dvorana. Tam je namreč prebivala njegova babica.

Žugman se je s slikarstvom srečal že v osnovni šoli, ko je ustvarjal pod mentorstvom slikarja Ludvika Palke, očetovega prijatelja, pozneje pa se je posvetil področju prenove in ohranjanja arhitekturne dediščine. Člani Društva likovnih ustvarjalcev Rifnik so prisluhnili njegovi želji in portret Josipa Ipavca podarili glasbeni šoli. Tako likovniki kot tudi sam avtor so namreč prepričani, da so prostori nove glasbene šole zelo primerni za nov dom njegovega portreta.