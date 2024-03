Anjo Širovnik spravili v jok! Poglejte, zakaj

Zmagovalka prejšnjega sanjskega moškega Anja Širovnik že nekaj časa živi na Kanarskih otokih. Vplivnica pogosto deli utrinke iz svojega življenja na družbenih omrežjih, tokrat pa je pokazala nekaj prav posebnega.

Velenjčanka, ki je zdaj srečo in ljubezen našla na Kanarskih otokih, je danes praznovala rojstni dan. Njene najboljše prijateljice pa so ji pripravile prisrčno presenečenje. Na njen rojstni dan so jo namreč obiskale na njenem trenutnem domu. Anji se o njihovem prihodu ni niti sanjalo, načrtovala je odhod na sosednji otok, med pakiranjem pa so v njeno spalnico vstopile prijateljice. Oblile so jo solze, kar je ob tako velikem in lepem presenečenju povsem razumljivo.

Anja je ravno pripravljala prtljago, ko so prijateljice vstopile v spalnico. FOTO: Zaslonski Posnetek

Anji voščimo vse dobro tudi iz našega uredništva in ji želimo, da bi tako dobre prijateljice, ki so se zanjo pripravljene tako potruditi, ohranila tudi v prihodnosti.