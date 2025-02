Anja Širovnik iskreno o razhodu in selitvi: »Nisem bila več srečna«

Zmagovalka šova Sanjski moški Anja Širovnik je svoje sledilce presenetila s čustveno objavo, da se po treh letih nepozabnega življenja na Tenerifu preselila nazaj v Slovenijo. V tem času je postala ne le uspešna vplivnica, temveč tudi podjetnica, v zasebnem življenju pa tudi partnerka tam živečega Španca, s komer sta se zdaj po sili razmer tudi razšla.

Razlogov za vrnitev je več, je dejala 26-letna Anja za Slovenske novice. »Te odločitve nisem sprejela iz danes na jutri, ampak se je prvič pojavila ta misel že kakšno leto nazaj. Otok Tenerife je zelo majhen in me je že malce utesnjeval. Občutek sem imela, da ne rastem več kot oseba in da že kar nekaj časa cepetam na istem mestu. Nisem bila več tako srečna kot na začetku in sem čutila, da je čas za spremembo.«

Kljub temu, da je na Tenerifu spoznala precej prijetnih ljudi, pa je vseeno pogrešala družino in prijatelje, s čimer se ni mogla pomiriti. »Ko si v tujini, zamudiš vse pomembne dogodke svojih najbližjih in se začneš spraševati ’ali je vredno’. Vredno se mi je zdelo do te mere, ko me je otok še osrečeval kot na začetku, potem pa se je ta sreča začela topiti. Z vsakim prihodom nazaj sem se ga manj veselila.«

Med razlogi pa je tudi podjetje, ki ga je ustanovila v Sloveniji. Je namreč ustanoviteljica kozmetične linije Ansy, ki se je med žensko populacijo dobro prijela. »Seveda je tudi zaradi podjetja lažje, če sem tukaj. Vodenje podjetja je mogoče iz tujine, če imaš dobro ekipo, vendar je vse veliko lažje, če si tukaj. Prav tako sem zamudila veliko drugih priložnosti, ko me ni bilo v Sloveniji.«

Anja Širovnik z zdaj že nekdanjim fantom plesalcem Abrahamom Torresom in njunima kužkoma. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

V zadnjem času je bil njen edini pozitivni razlog, da se je še vračala na ta med turisti priljubljen otok, njen zdaj že bivši fant, plesalec Abraham Torres, ki je tudi večkrat obiskal njen dom v Sloveniji. »Je težko, ko se odločaš med ljubeznijo in drugimi stvarmi. A v takšnih situacijah moraš poslušati sebe in svoje občutke. Sem pa neizmerno hvaležna za njegovo podporo in razumevanje, saj marsikdo tega ne bi bil sposoben. Prepričana sem, da se bova nekoč še videla. Sicer tudi sama še ne vem, kje bom čez nekaj let, a za zdaj čutim, da moram biti v Sloveniji,« pravi Anja in dodaja, da druge opcije med njima sploh ni bilo, saj si nihče ni želel zveze na daljavo, fant pa ni bil pripravljen na selitev z otoka.

Razšla sta se »sporazumno«, kot pravi in ostajata v kolegialnih odnosih. »On je vedel, da jaz tam nisem srečna in sva samo še čakala, kdaj bo prišel ta dan, ko bom sprejela to odločitev./.../ Razhod je res bil težak, sploh, ko zapuščaš zvezo, v kateri je dejansko vse super. On je bil še edini razlog, ki me je delal srečno na otoku. Ampak ljubezen žal vedno ni dovolj. Pomagala mi je pa najbolj njegova podpora pri celotnem procesu seljenja.«

Čemu se bo posvetila zdaj, ko je nazaj v domovini? »Najprej bom poskušala čim bolj izkoristiti zamujeni čas s svojimi najbližjimi. Čez nekaj tednov se tudi odpravljam na krajše potovanje s svojimi prijatelji. Energijo pa bom usmerila v svoje podjetje in delo. V tem letu se nam obeta se kar nekaj novih izdelkov, na katerih delamo več mesecev. Ansy je skoraj kot moj 'otrok' in sedaj se mu bom res lahko posvetila 100%. Lahko pa spet pričakujete izdelke, ki vas bodo ’sezuli’. Želim pa tudi čim več potovati in vsaj enkrat v tem letu obiskati Tenerife«.

Bila je zmagovalka prve sezone Sanjski moški. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

26-letna Velenjčanka je javnosti postala znana leta 2021 kot zmagovalka prve sezone resničnostnega šova Sanjski moški. Jo šovi še mikajo, da bi nastopila v njih kot tekmovalka? »Za zdaj v Sloveniji ni nič taksnega, kjer bi se videla, tako da je odgovor, ne.«