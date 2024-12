Anja Rupel v ŠOKkastu: Absolutno preveč se ukvarjamo sami s sabo (VIDEO)

Anja Rupel je stalnica slovenskih odrov in radijski glas, ki poboža dušo. Pri rosnih 16 letih je zakorakala v medijski svet in s skupino Videosex podirala rekorde in tabuje. Čeprav vihrava mladostnica pa je bila po njenem mnenju vseeno nekoliko prezgodaj imenovana za seks ikono, saj je bila Anja v resnici le dijakinja, ki je živela za glasbo in hkrati hodila v gimnazijo Poljane, kjer ni imela nikakršnega zvezdniškega statusa. Po razhodu skupine je mislila, da je s pevsko kariero končala, vendar jo je njen dragi Aleš prepričal v samostojno pot. Skupaj sta ustvarila številne uspešnice, ki so postale zimzelene.

Mama je pela na Slovenski popevki

Malokdo ve, da je bila tudi njena mama pevka, ki je prepevala celo na Slovenski popevki. S kariero pa je zaključila takoj, ko se je ustalila in zanosila. Nikoli nista skupaj zapeli, jo je pa vedno podpirala na njeni poti. Sicer je bila stroga mama in je postavila jasna pravila, šola je bila vedno na prvem mestu. Anja je po izobrazbi socialna delavka in v času študija je veliko brskala po sebi in svojih vzorcih, zdi pa se ji, da se danes ljudje preveč ukvarjajo sami s sabo in premalo energije posvečajo sočloveku: »Absolutno preveč se ukvarjamo sami s sabo,« nam je zaupala. »Lepše bi bilo, če bi se ukvarjali drug z drugim,« nam je razkrila in dodala, da je sama velikokrat tista, ki se ji ljudje izpovejo in da na nek način tako izpolnjuje svoj uradni poklic socialne delavke.

Anja Rupel je obudila spomine na Videosex. FOTO: Marko Feist

Poroka pod enim pogojem

Ne samo zasebno, tudi v glasbenem svetu pa se že 33 let suče okoli Aleša Klinarja, ki jo je osvojil s svojim humorjem in iskrivostjo. Z njim ima tudi hčerko Luno, ki pa se je podala v popolnoma drugačne vode, študira namreč farmacijo: »Vedno se sprašujeva po kom je tako pridna. Jaz nič ne razumem, kar ona študira,« nam je v smehu razkrila. Beseda je tekla tudi o življenju pod medijskimi lučmi in ocenjevanju ženskega videza na sto in en način: »Jaz imam že kar debelo kožo, kar se tega tiče. Se mi pa smilijo mlada dekleta, ki so pod pritiskom nenehnega ocenjevanja javnosti,« nam je zaupala Anja. S seboj je prinesla tudi poseben prstan, ki pa ni ne zaročni, niti poročni, je pa opomnik na prelepo partnerstvo, ki traja že dobra tri desetletja. Povprašali smo jo tudi o morebitni poroki: »Poročila bi se v Las Vegasu in poročil bi naju imitator Elvisa,« nam je malo v šali razkrila. Pogovoru lahko prisluhnete na www.slovenskenovice.si.

