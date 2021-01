Anja Rupel okreva po operaciji

Priljubljena pevka Anja Rupel, ki je že skoraj tri desetletja v srečnem razmerju z Alešem Klinarjem, je ena izmed tistih slovenskih glasbenic, ki so na sceni prisotne že vrsto let. Anja ne skriva veselja, da se trenutno z velikim pričakovanjem pripravlja na izid svojega novega albuma, na katerem bodo njene stare uspešnice v novi preobleki.Čeprav jih na odru še nekaj časa ne bo mogla predstaviti svojim zvestim poslušalcem, se tolaži, da bo tudi epidemija koronavirusa kmalu minila in se bo življenje za glasbenike in glasbenice vrnilo v stare tire. Medtem ko se pripravlja na rojstvo svojega novega albuma s starimi hiti, ki pa bodo ...