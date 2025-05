Anja Ramšak: »Težko je bilo iz sebe iztisniti 'dobro jutro!'«, na objavo se je odzvala šefica DZ

Radio 1 je uradno zagnal 11. dobrodelno akcijo Deželak junak, ki se letos prvič odvija pod razširjenim imenom Dežela junakov. V središču letošnje akcije ostaja cilj, da omogočijo poletne počitnice otrokom iz socialno ogroženih družin. Radijska voditeljica in članica ekipe Radia 1 Anja Ramšak ni skrivala čustev ob začetku letošnje akcije, še posebej ob omembi težkih trenutkov v zadnjih mesecih, s katerimi so se soočali na Radiu 1.

Omenila je sovražne komentarje, laži in osebne napade, ki so zamajali temelje skupnosti, vendar je prav zaradi podpore ljudi danes akcija znova zaživela.

»Ne želim izgubljati besed o tem, kakšni dnevi, tedni so za nami in mogoče nekoč povemo, kako smo mi na radiju doživljali zadnje dneve, kako je bilo včasih težko iz sebe iztisniti “dobro jutro!”, ker nismo vedeli, kakšen dan nas čaka, kakšne zmerljivke, iz sovraštva prevlečene obtožbe. Pa tudi to se preživi. Težko pa se sprejme laži.«

Pravi, da je bilo v zadnjem času dosti laži, »da bi zlomile marsikoga,« je povedala iskreno, a je poudarila, da jih prav resničnost – pristne zgodbe otrok, ki so jim s pomočjo akcije omogočili brezskrbne počitnice – drži pokonci.

»Večkrat sem šla z Deželakom junakom na obisk v kolonije, kjer sem videla, spoznala, se slikala, pogovarjala, objemala otroke, ki ste jim omogočili počitnice. In vsako leto sem potem jokala, se čudila, bila šokirana, ganjena, prizadeta zaradi življenjskih zgodb otrok, ki so realne. To ni fake news, to ni instagram, to ni twitter, to je realnost (s katero pa nekateri, ki se skrivajo na internetu, očitno nimajo stika).

Spomini na Anito Ogulin in simbolni začetek

»Tudi Aniti smo obljubili, da bomo nadaljevali njeno poslanstvo,« je povedala Ramšakova in poudarila, da jih je prav Ogulinova naučila, kako prepoznati razdiralno moč sovraštva in kako mu z ljubeznijo in enotnostjo kljubovati.

»Dežela junakov ima to moč, to ljubezen, to dobro srce, ki preseže ves ta bullshit X komentatorjev,« je brez dlake na jeziku povedala Ramšakova. In prav zato ostajajo zvesti svojemu cilju.

Ramšakova pa se je zahvalila tudi vsem, ki morda ne morejo pomagati: »Nikoli ne bomo kazali s prstom na vas, bomo pa kazali na tiste, ki hočejo namenoma – zaradi lastnih kompleksov ali apetitov – uničit to, kar smo skupaj zgradili.«

Spomnimo: v zadnjih tednih so se na radijskega voditelja Denisa Avdića zgrnile ostre obtožbe, da naj bi sredstva Fundacije Radia 1, zbrana v okviru dobrodelnih akcij, zlorabljal za poplačilo lastnega stanovanjskega kredita. Očitki, ki so se razširili po družbenih omrežjih, so med drugim namigovali, da naj bi donacije poslušalcev končale v zasebne namene. Avdić se je na te trditve javno odzval z zapisom na Facebooku, kjer jih je označil za zavajajoče, neutemeljene, škodljive in žaljive. Kritikom je predlagal, naj uradno ukrepajo in oddajo kazensko ovadbo, če v obtožbah vidijo resnične kršitve, ter jih opozoril na posledice morebitne krive ovadbe.

Tudi Fundacija Radia 1 se je hitro odzvala in podala uradno pojasnilo, s katerim je obtožbe zavrnila kot popolnoma neresnične.

Odziv Urške Klakočar Zupančič

Na zapis Anje Ramšak se je na Facebooku odzvala tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič: »Naj vam sovraštvo, ki se je izlilo na vas, nikoli ne pride do živega. Hvala, ker delate dobro. Dobro na koncu vedno zmaga, pa čeprav mora premagati številne prepreke. Naj bo akcija Deželak junak še uspešnejša.«