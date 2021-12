Anja Ramšak še ni pripravljena na vrnitev: to je sporočila svojim sledilcem

Letos septembra so začele krožiti govorice o tem, da je Anja Ramšak izgubila službo na radiu, saj je poslušalci že mesec dni niso slišali. Priljubljena radijka se je takrat odločila, da govorice utiša in tako se je konec septembra javila svojim sledilcem ter jim sporočila, da ni izgubila službe, ampak da preprosto potrebuje dopust, na katerem si bo maksimalno odpočila.

Po dveh mesecih »odklopa« se je ponovno javila in sporočila, kako se zdaj počuti.

»Veseli december je tu in z njim je tu tudi vesela Anja in njene rože. To sem zdaj počela recimo par mesecev, vzgajala rože, med drugim tudi to monstero, ki je, ko sem jo dobila od sestre, imela tri liste, zdaj pa je pognala zelo bogato in plodovito in sem zelo vesela. Javljam se, ker se to spodobi za veseli december, in da vam povem, da se mislim malce več javljati, ker sem nazaj. Res sem vesela, vedno bolj vesela, vedno bolj pri sebi, vedno bolj srečna in zadovoljna z življenjem in res sem potrebovala ta odklop in mir, da sem lahko zdaj tu. Iskreno, z vami,« je dejala v videu. Kot je obljubila, se po novem letu vrača na radio, »do takrat pa se bomo malo družili na teh platformah. Lep december in se še slišimo kaj.«