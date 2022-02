Svetovna popotnica, avtorica prvenca Ujeta v svobodi, novinarka in raziskovalka neznanega Anja Kovačič se je po odmevnem lansiranju potopisa odločila za pretres svojega življenja in korenite spremembe tudi v domačem okolju. Prijateljica ji je že pred odhodom v Avstralijo, kjer se je začela njena pisateljska pot, ki je obenem naznanila tudi začetek njene osebne preobrazbe, svetovala, naj ob čiščenju in sprejemanju svoje preteklosti spremembe nadaljuje tudi ob vrnitvi v domovino, predvsem pa, da preobleče podobo svojega nakita, dediščine, ki jo čustveno veže z njeno družino in preteklostjo. Do...