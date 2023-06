Anja Jenko kot Carrie Bradshaw (FOTO)

Anja Jenko, hči nekdanjega slovenskega politika Janka Jenka, ki je po razhodu s partnerjem Marijem Pejčićem zamenjala videz in postala plavolaska, te dni sledilce navdušuje s fotografijami na družbenih omrežjih. Javila se je naravnost iz Manhattna v New Yorku v svetleči srebrni kratki obleki in dovšenim stajlingom. In zopet je rjavolaska.

»Ko sem se prvič preselila v New York, sem kupila Vogue namesto večerje. Čutila sem, da me bolj hrani. - Trenutek Carrie Bradshaw,« je zapisala na svojem Instagram profilu. Pod objavo so se usuli pozitivni komentarji sledilcev.

