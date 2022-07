Anja in Roši na morje z novim hitom

Ta trenutek najbolj zabavna radijska dvojica in odlična prijatelja Anja Ramšak in Robert Roškar sta se skupaj odpravila na morje. A le za potrebe novega coverja, ki sta ga priljubljena voditelja Radia 1 posnela na Debelem rtiču.

Anja in Robert, ki zabavata in zbujata poslušalce v Dobro jutro Showu, sta že lani in predlani posnela priredbo poletne uspešnice, Kraljica noči in You're the one that i want, tokrat pa sta šla še korak dlje in se s hudim porschejem s produkcijsko ekipo Radia 1 odpravila na Obalo, kjer so preživeli fantastičen dan s slavnimi gostjami.

Na snemanju so se jim pridružila dekleta iz skupine Bepop Ladies, ki so posnele tudi back vokale, nato pa so vsi skupaj še malce zamigali z boki in se dobro nasmejali. Vzdušje na snemanju je bilo odlično in morsko obarvano, zato je nastal nov poletni hit, ki vam bo zagotovo ostal v ušesih in si ga boste prepevali v prihodnjih mesecih.