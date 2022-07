Anita Ferlin deli recept: mesne kroglice s paradižnikovo omako in špageti

Aniti Ferlin, tekmovalki Masterchefa, se je uspelo že prvi teden povzpeti na sloviti balkon, vendar je proti koncu izpadla. To ji ni vzelo poguma in volje za nadaljnje kuhanje in ustvarjanje svojih receptov. Tokrat je pripravila okusno poletno kosilo: mesne kroglice s paradižnikovo omako in špageti.

»Sezona domačega dozorelega paradižnika je že tukaj. Ko domači paradižnik obrodi, ga je naenkrat veliko. Najlažje veliko količino porabimo za pripravo domače paradižnikove omake.«

PARADIŽNIKOVA OMAKA:

700 g zrelega paradižnika

½ čebule

2 stroka česna

sol

2 žlici olivnega olja

sušen origano

čili kosmiči (po želji)

½ žličke mlete sladke paprike

1 žlička sladkorja

mleti beli poper

voda

Mesne kroglice s paradižnikom in špageti. FOTO: osebni arhiv

V ogreto posodo damo olje ter dodamo nasekljano čebulo in česen. Pražimo nekaj minut, da se čebula in česen zmehčata. Nato dodamo olupljen in na manjše kose narezan, čim bolj zrel paradižnik. V pokriti posodi pražimo vsaj 15 minut. Bolj kot bo paradižnik zmehčan, boljša bo omaka. Ko se paradižnik nekoliko razpusti, ga solimo, popramo, dodamo kosmiče posušenega čilija, sladko papriko, origano, sladkor in še malo vode, po potrebi. Po 15 minutah s paličnim mešalnikom paradižnik spasiramo do želene teksture. Lahko naredimo čisto gladko omako (kot bi bila paradižnikova juha) ali pa omako le malce spasiramo in na tak način ohranimo še nekaj koščkov paradižnika. Omaka je pripravljena. Če nimamo svežega paradižnika, lahko omako pripravimo tudi iz konzerviranega paradižnika.

MESNE KROGLICE

400 g mlete govedine

1 čebula

3 stroki česna

svež peteršilj

1 žemljica ali kos kruha

sol

poper

olivno olje

1 jajce

1 zvrhana žlica naribanega parmezana

70 g mleka

špageti

Poleg krožnika testenin se prileže zeljna solata. FOTO: osebni arhiv

Žemljici ali kosu kruha odstranimo skorjo. Sredico narežemo na manjše kockice, jih zalijemo z mlekom in pustimo 5–10 minut, da kruh popije tekočino. V ogreto posodo damo olje, na njem popražimo nasekljano čebulo, česen in peteršilj. Razmočen kruh nadrobimo v posodo, dodamo mleto meso, popraženo čebulo, peteršilj in česen, sol, poper, jajce in parmezan. Vse skupaj dobro premešamo in oblikujemo kroglice v velikosti golf žogice. V ponvi, v kateri smo pražili čebulo s česnom in peteršiljem, popečemo mesne kroglice, z dodatkom olja, da se ne bodo prijele dna posode. Če upoštevate zgoraj navedeno velikost kroglic, jih pečemo na vsaki strani cca 6 minut. Med tem časom v drugi posodi zavremo soljeno vodo in skuhamo testenine po navodilih na embalaži. Preden mesne kroglice postrežemo, jih prestavimo v paradižnikovo omako in vse skupaj še malo pokuhamo ter nato prelijemo po špagetih. Servirano jed na vrhu posujemo z naribanim parmezanom in s sveže sesekljanim peteršiljem.