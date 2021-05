Ani v dvorani niso dovolili, da bi Petra držala za roko

Ana in Peter na lanskoletni Emi. FOTO: Mediaspeed

Slovenska predstavnica na letošnjem izboru za pesem Evrovizijeje opravila s svojim evrovizijskim popotovanjem. Po nastopu v prvem polfinalnem večeru je v sredo strnila misli in v oddaji Odmevi razkrila nekaj podrobnosti iz zaodrja. Povedala je, da je bilo v zadnjih treh dneh pred nastopom izjemno naporno in čustveno. Razkrila pa je tudi, kako zelo strogi so bili organizatorji tekmovanja.»Ko sva se v nekem trenutku sprijela za roko, so naju takoj prekinili in opozorili, čeprav sva par,« je povedala in dodala, da je morala ves čas strogo nositi masko in akreditacijo. Če jo je pozabila, je morala takoj po njo. Skoraj vsak dan so bili tudi testirani s PCR testi.Urednik razvedrilnega progaramapa je povedal, da so vsi čutili neverjetno energijo občinstva v dvorani. »Ana je nastopila odlično, vrhunsko. Doživeli smo številne pohvale njenih sotemovalcev. V sinočnjem pofinalu smo imeli tri države z našega območja, dve sta imeli balado, druga je bila bolj 'dance' pa niti ena ni šla naprej. Tisti, ki govorijo, da je treba narediti določeno pesem, to ne drži. Pravi recept ne obstaja. Mnogi so bili presenečeni, da nismo šli naprej. A pomembno je, da je Ana pustila res dober vtis.«Ana je še dejala, da ji bo ostala nepozabna izkušnja za celo življenje in da je v tem času ustvarila res veliko čudovitih spominov.