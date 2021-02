Angleže prevzela slovenska čokolada

Doživetje v čokoladni vasi FOTO: TADEJ REGENT

Teta Frida je sredi krajinskega parka Mariborsko jezero našla svoj košček narave. FOTO: TADEJ REGENT

Med počitnicami sta dami doživeli čokoladno izkušnjo na vseh področjih.

Na valentinov večer so se Angležem cedile sline ob slovenski čokoladi. V najbolj gledanem večernem terminu se je na televizijskem kanalu Channel 5 odvijala nova oddaja serije Čudoviti svet čokolade, ki se bo v celoti dogajala v manufakturi Tete Fride in njenem luksuznem glampingu Chocolate village by the river.Oddajo, ki so jo že pred enim letom posneli na Limbuškem nabrežju v Mariboru, je producirala ena največjih medijskih hiš na svetu, Viacom International Studios, ki je del medijskega konglomerata, pod katerega med drugim sodita ameriško filmsko podjetje Paramount Pictures in 170 največjih televizijskih mrež na svetu.»Smo ponosni sladki ambasador Maribora in Slovenije z našo avtentično zgodbo. Krstno sezono glampinga smo sicer doživeli v nesrečnem koronskem letu, a smo kljub temu tudi po zaslugi turističnih bonov lani porušili rekorde unovčenih bonov v Mariboru. Vesel sem, da so nas ljudje z navdušenjem sprejeli in še posebno, da ponesemo lepote naše države, ki postaja destinacija za vrhunska kulinarična doživetja, po vsem svetu,« je dejal, ustanovitelj Tete Fride. Filmska ekipa je na poti spremljala zgodbo dveh Angležinj, ki sta se odločili nekaj dni preživeti v najbolj čokoladni vasici na svetu, v Čokoladni vasi Tete Fride. Med počitnicami sta dami doživeli čokoladno izkušnjo na vseh področjih. Začeli sta s čokoladnim presenečenjem ob prihodu in nadaljevali z zajtrkom za prave čokoholike. V kopalnici ju je čakala čokoladna kozmetika, v hladilniku pa čokoladno pivo in čokoladni džin, nad katerim sta bili še posebno navdušeni.Posebno doživetje je bil obisk čokoladne manufakture Tete Fride, udeležili sta se tudi čokoladne delavnice, na kateri sta navdušeno izdelovali svojo lastno čokolado in degustirali čokoladne kreacije ob spremljavi opernega petja v živo. Dan sta zaključili s čokoladnim jacuzzijem in čokoladno masažo, nato pa sta si v hiški privoščili zasebnega kuharja, ki jima je pripravil večerjo z neverjetnimi čokoladno-slanimi kombinacijami.Zgodba izjemnega čokoladnega doživetja postaja svetovno prepoznavna atrakcija, saj so o njej poročali že drugi veliki svetovni mediji, kot so The Independent, The Sun, Daily Mirror, Tastemade Travel, Lonely Planet in Forbes.