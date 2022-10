Angelina Jolie obtožila Brada Pitta fizičnega nasilja: Davil je lastnega otroka!

Igralka Angelina Jolie (47) je vložila izpodbojno tožbo zoper svojega nekdanjega moža, igralca Brada Pitta (58). Pri tem je razkrila nove podrobnosti o tem, kar je v sodnih spisih opisala kot njegovo zlorabo na zasebnem letalu leta 2016, zaradi katere naj bi razpadel njun zakon.

Tožba, ki so jo v torek vložili Angelinini odvetniki v Los Angelesu, se nanaša na prepir na letalu 14. septembra 2016, ki je privedel do ločitvene vloge nekaj dni kasneje. Ko je eden od otrok verbalno branil njo, je on menda planil nanj, ona pa ga je zgrabila od zadaj, da bi ga ustavila. Da bi se Brad Angeline otresel s hrbta, se je vrgel nazaj na sedeže letala in pri tem menda poškodoval njen hrbet in komolec. Nastal je pravi direndaj, v katerem je Brad enega od otrok domnevno davil, enega pa udaril v obraz ...