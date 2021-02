Aneta je še vedno samska: razkrila nam je, zakaj

Otroka sta ponosna nanjo, še vedno je samska

Aneta. FOTO: Zaslonski posnetek

(34), ki jo je Slovenija spoznala predvsem v Kmetiji in Survivorju, te dni uživa življenje in živi normalno. Kot nam je zaupala, se ji zaradi trenutne situacije edino otroci že malo smilijo. »Zame sprememb in omejitev ni, ker si pač ne pustim, da bi kolektivna negativa in strah vplivala name in moje počutje.«Kot še pravi Aneta, sama ostaja v svojem svetu, kjer se počuti najbolje. »Ko enkrat najdeš sebe, svoj mir in poslušaš svojo dušo, je to to. Vedno so mi govorili, da sem posebna in da nisem s tega planeta. Imeli so prav, jaz sem si samo izbrala planet Zemlja za ozaveščanje ljudi.«Tisti, ki so spremljali šove, v katerih je nastopila Aneta, dobro vedo, da ji življenje ni bilo vedno postlano z rožicami. »Res sem vesela in ponosna na vse težke in slabe izkušnje, zaradi njih sem še boljša oseba in močna kot jeklo!« Dodaja še, da sta otroka ponosna nanjo in da ji pravita, da je najboljša mama na svetu, kar ji pomeni vse.Aneta je še vedno samska, saj pravi, da je raje srečno samska kot nesrečna z nekom. »Nisem še našla takega, ki bi mi pariral, saj sem zelo zahtevna in karakterno zaj***** ženska. Kdor zna z mano, se ima zelo 'fajn', tista peščica ljudi, ki me res pozna, to ve, drugi pa mi niso mar.«