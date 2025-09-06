Anela in Lado Bizovičar poročena! Nevesta razkrila, s čim jo je osvojil

Ljubezen dolgoletnega para je dobila pečat – manekenka in vplivnica Anela, prej Šabanagić, se je poročila z igralcem in televizijskim voditeljem Ladom Bizovičarjem ter prevzela njegov priimek.

»Nasmejal me je«

Anela je na Instagramu objavila prve fotografije s poroke, ki je potekala minuli konec tedna v Socerbu. V čudoviti beli čipkasti obleki z dolgo vlečko in šopkom belih vrtnic je delila vtise: »On me je nasmejal, jaz pa sem to legalizirala. Poštena menjava.« ter še: »Na splošno je bil to popoln dan ...«

Na fotografijah ženina sicer ni, a sreča neveste pove vse.

Pod objavo so se vsule čestitke znanih obrazov. Vplivnica Nina Grilc ji je zapisala: »Čestitke, lepotica,« Lorella Flego pa: »Čestitke oba, super srčna za to lepo novico! Uživajta – uživajte življenje!« Med čestitkarji so bili še Raiven, Pika Zrim, Tomaž Mihelič, Cassie Kagen in mnogi drugi.

Anela in Lado sta par že devet let, v tem času pa sta svojo zasebnost skrbno varovala. V zakonu jima družbo delata dve hčerki, rojeni leta 2018 in 2021. Poroka v intimnem krogu je zdaj njuno skupno zgodbo dvignila na novo raven – in jo uradno zapečatila.