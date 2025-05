Anej Piletič pričakuje otroka, na poseben način sta z Izo izvedela spol (VIDEO)

Slovenski glasbenik Anej Piletič bo, kot je že pred časom pisala revija Suzy, s svojo partnerico Izo oktobra zibal. Zdaj je par tudi izvedel, kakšnega spola je njun otrok.

Na družbenem omrežju Instagram je Anejev brat Rok objavil video, v katerem lahko vidimo, da sta bodoča starša na prav poseben način izvedela, da se jima bo rodila hčerka. To sta izvedela v balonu z baloni. Kako je bilo to videti, si poglejte v spodnji objavi.

Rok je po zabavi, na kateri so razkrili spol, na Instagramu zapisal: »Večkrat se spomnem, ko sem bil star 14/15 let in sem Aneja po pouku šel iskat v prvi razred in ga spremljal domov. Roku kot najstniku, ki se mu je očitno mudilo živet, mi je Anej s hitrimi in kratkimi koraki komaj sledil, revček mali... No zdaj jaz sledim njemu v marsičemu, predvsem pa pri tem, ker bo pred mano s svojo prekrasno @izapiletic pripeljal v našo družino prvo PUNČKO.«

Kako bo punčki ime, Rok ni razkril.