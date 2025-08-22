Andrej Stare v boju za rakom, ostal brez dveh nožnih prstov in stopalnice

Zdravnik in športni komentator Andrej Stare, ki ga širša Slovenija pozna kot dolgoletnega športnega komentatorja na RTV Slovenija predvsem za hokej, atletiko, smučarske skoke in nogomet, je v intervjuju za revijo Obrazi spregovoril o zdravstvenih težavah, ki so ga doletele v zadnjem času.

Po poročanju Siola je v začetku poletja, teden dni po izidu njegove avtobiografije, pristal v bolnišnici zaradi sepse. Tam je bil 13 dni in kar šestkrat operiran, med drugim je ostal brez dveh nožnih prstov in ene stopalnice.

Po prihodu iz bolnišnice se je odločil za samoplačniški pregled in odkrili so mu raka na debelem črevesju. Prestal je operacijo, trenutno živi s stomo, kar je po njegovih besedah »edina zoprna stvar«, saj se sicer počuti odlično. Čez mesec dni mu bodo tudi stomo odstranili, takrat pa bo, kot je dejal, začel živeti zase.

Dober razplet

Oboleli za rakom na debelem črevesju imajo dobre možnosti za ozdravitev, sploh v Sloveniji je statistika zelo spodbudna. »Naši strokovnjaki so vrhunski operaterji. Naredili so vse preiskave, nimam nobenih metastaz, tako da sem jo odnesel zelo dobro. Rekel sem si: Matilda me ne bo vzela kar tako,« je optimističen Stare, ki že načrtuje dopust, na katerega se bo odpravil po zadnji operaciji.