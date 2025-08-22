ZDRAVSTVENE TEŽAVE

Andrej Stare v boju za rakom, ostal brez dveh nožnih prstov in stopalnice

Zdravnika in novinarja Andreja Stareta pestijo hude zdravstvene težave: »Matilda me ne bo vzela kar tako«.
Fotografija: Andrej Stare FOTO: Črt Piksi
Odpri galerijo
Andrej Stare FOTO: Črt Piksi

A. G.
22.08.2025 ob 08:25
22.08.2025 ob 08:55
A. G.
22.08.2025 ob 08:25
22.08.2025 ob 08:55

Poslušajte

Čas branja: 1:37 min.

Zdravnik in športni komentator Andrej Stare, ki ga širša Slovenija pozna kot dolgoletnega športnega komentatorja na RTV Slovenija predvsem za hokej, atletiko, smučarske skoke in nogomet, je v intervjuju za revijo Obrazi spregovoril o zdravstvenih težavah, ki so ga doletele v zadnjem času.

Po poročanju Siola je v začetku poletja, teden dni po izidu njegove avtobiografije, pristal v bolnišnici zaradi sepse. Tam je bil 13 dni in kar šestkrat operiran, med drugim je ostal brez dveh nožnih prstov in ene stopalnice.

Po prihodu iz bolnišnice se je odločil za samoplačniški pregled in odkrili so mu raka na debelem črevesju. Prestal je operacijo, trenutno živi s stomo, kar je po njegovih besedah »edina zoprna stvar«, saj se sicer počuti odlično. Čez mesec dni mu bodo tudi stomo odstranili, takrat pa bo, kot je dejal, začel živeti zase.

Dober razplet

Oboleli za rakom na debelem črevesju imajo dobre možnosti za ozdravitev, sploh v Sloveniji je statistika zelo spodbudna. »Naši strokovnjaki so vrhunski operaterji. Naredili so vse preiskave, nimam nobenih metastaz, tako da sem jo odnesel zelo dobro. Rekel sem si: Matilda me ne bo vzela kar tako,« je optimističen Stare, ki že načrtuje dopust, na katerega se bo odpravil po zadnji operaciji.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Andrej Stare rak bolezen zdravje operacija bolnišnica zdravnik

Priporočamo

Boban Stojanović se zagovarja, da je na Resljevi, kjer živita žena in hčerka, hranil drogo, a ne zato, da bi jo prodajal
Babica dečka, ki je umrl v razgretem avtu pri Preboldu: »Jokam dan in noč«
Andrej Stare v boju za rakom, ostal brez dveh nožnih prstov in stopalnice
Poslanka Levice udarila po mizi: »Ni prav, da upokojenka plačuje dvakrat več kot menedžer«

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Komentarji:

Priporočamo

Boban Stojanović se zagovarja, da je na Resljevi, kjer živita žena in hčerka, hranil drogo, a ne zato, da bi jo prodajal
Babica dečka, ki je umrl v razgretem avtu pri Preboldu: »Jokam dan in noč«
Andrej Stare v boju za rakom, ostal brez dveh nožnih prstov in stopalnice
Poslanka Levice udarila po mizi: »Ni prav, da upokojenka plačuje dvakrat več kot menedžer«

Izbrano za vas

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.