Andrej Šifrer v muzeju: z naskokom najbolj obiskana razstava bo gostovala v Ljubljani

Z naskokom najbolj obiskana razstava Gorenjskega muzeja Andrej Šifrer, 70 let – NIČ proti VEČnosti bo na Muzejsko noč gostovala v Ljubljani, v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenija. Pred tem je obredla Slovenijo, spodnjo Avstrijo in celo London, ki spada v obljubljeno deželo avtorja pesmi, glasbe in aranžmajev, v zadnjem času pa tudi uspešnega pisatelja. Andrej Šifrer bo na odprtju v soboto ob 18. uri zbranim sam razložil več o 50 razstavljenih predmetih, ki krojijo razstavo. Med njimi sta tudi znani suknjič ter kitara, ki je bila z njim na odru na kar 2500 koncertih.

Šifrer je prodrl v svet popularne glasbe leta 1977, ko je ustvaril singel Zoboblues, od takrat pa je naredil vrsto priljubljenih skladb, med katerimi so nekatere ponarodele. Številne uspešnice, ki so zaznamovale generacije poslušalcev, so tudi Moje miške, Ostani z nami, Lepa dekleta ljubijo barabe, Gorska roža, Martinov lulček, Vse manj je dobrih gostiln, Za prijatelje in številne druge. Njegov album Ideje izpod odeje iz leta 1981 je bil prva plošča slovenske zabavne glasbe, ki so jo prodali v nakladi več kot 100.000 izvodov. Razstava bo trajala od 21. junija do 17. avgusta.