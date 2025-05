Andrej Šifrer na Ruski dači: pomladni večer s pesmimi, smehom in spomini

Na Ruski dači v Zgornjih Gameljnah boste lahko danes ob 19. uri z Andrejem Šifrerjem vstopili v pomlad. Prvotno načrtovani koncert v aprilu je bil razprodan, a je bil zaradi bolezni prestavljen. Ni razloga, da Andrejevi oboževalci ne bi še enkrat potrdili naklonjenosti njegovemu ustvarjanju. »Saj veste, Andrejev nastop je dogodek, ki vas popelje v čase, ko ste z njim prepevali tako rekoč vse. Našli se boste v prenekateri osebni izkušnji njegovih besedil in se do solz nasmejali šalam, ki jih skrbno vplete v program. Andrej je avtor vseh besedil, glasbe in aranžmajev, »zakrivil« je tudi nekaj modrosti, ki jih z veseljem posvojimo,« so povedali na Ruski dači.

Nobenemu posamezniku v zgodovini slovenske glasbe ni uspelo prodati čez štiristo tisoč plošč, kaset ter zgoščenk in nič ne kaže, da se bo pojavil podoben kaliber. »Obeta se nam prijeten večer, poln pesmi, smeha in zgodb, ki ga ne gre zamuditi. Cena vstopnice je 25 evrov. Informacije o koncertu lahko dobite na telefonski številki 068 646 148 ali po e-pošti: info@ruska-daca.si.