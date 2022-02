Andrej Fištravec bo drugič dahnil usodni da

Letos se nam obeta leto volitev, saj bomo poleg parlamentarnih volitev volili še župane, predsednika republike in tudi predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije. Leto 2022 pa bo nekaj prav posebnega tudi za nekdanjega župana Maribora Andreja Fištravca, saj bo še pred volitvami oziroma 5. marca že drugič stopil v zakonski stan.

Na martinovo leta 2016 je Fištravec na premieri glasbene komedije Glorious! svojo izbranko prvič predstavil v javnosti. Mnogim je zastal dih, ko so ob njem ugledali visokoraslo lepotico, ki se ukvarja s kostumografijo.

»Res je, 5. marca si bova z mojo srčno izbranko Elisangelo Sandes po šestih letih še pred matičarjem obljubila večno zvestobo. Dovolj sva odrasla, zrela, gojiva pa tudi neki odnos do tradicije, da ne bova več živela na koruzi,« je ekskluzivno za Slovenske novice povedal nekdanji župan, doktor sociologije, ki se je po volitvah pred natanko štirimi leti umaknil iz javnega življenja. Danes vodi dijaški dom v Mariboru. Tudi bodoča nevesta je spregovorila za naš časopis. »Minuli konec tedna sem imela dekliščino. Bili smo v baru Grajena, pri moji poročni priči. Družbo so mi delale najbližje prijateljice, predvsem Brazilke,« nam je zaupala in na naše vprašanje, ali so se dekleta zabavala v vročem brazilskem vzdušju, odgovorila: »Seveda, a ne tako, kot bi si vi morda mislili!« Torej brez plesalcev in razvrata, ki smo mu lahko priča na Copacabani. Njen 19 let starejši bodoči mož se ni zabaval pred poroko, fantovščine torej ni bilo. Ob tem sta nam zaljubljenca zaupala, kje se bosta poročila.

Dr. Andrej Fištravec je Elisangelo Sandes javnosti prvič predstavil 11. novembra 2016.

»Poroka bo ob Dravi pri Galebu. Njena hči in najboljša prijateljica bosta priči njej, meni pa moji hčerki,« nam je zaupal nekdanji župan in dodal, da ga ne bo poročil sedanji župan in naslednik. Fištravec nam je še zaupal, da sta imela zaradi prič na upravni enoti težave, saj štiri priče niso predvidene. »Začuden sem bil, kako je mogoče, da je lahko prisotna le ena priča, v času ukrepov pa se je bilo možno poročiti tudi brez prič. V Braziliji jih je denimo lahko prisotnih kar dvanajst,« nas je presenetil. Pa bi bilo lahko leto 2022 tudi leto njegove vrnitve v lokalno politiko? »Ne, v županovanje sem dal preveč sebe. Moje telo enostavno ne zmore več tega. Te politike moje telo enostavno ne prebavlja več. Čeprav me ljudje na ulici ves čas sprašujejo in nagovarjajo k vrnitvi, pa je razlog osebne narave. Ko se enkrat posloviš, je to slovo. Ne moreš skakati malo sem in malo tja. To bi morali vsi dojeti,« nam je še povedal za konec.