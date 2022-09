Andrea preživlja težke čase: največ dela, od drugih se je umaknila (FOTO)

V Kmetiji je še posebej težko Andrei, ki očitno preživlja težke čase. Opazen je njen odmik od preostalih članov družine.

Težko ji je. FOTO: Voyo

»Jaz sem se dejansko odmaknila od družine iz razloga, ker imamo popolnoma drugačen način razmišljanja in čisto drugačen pogled na svet. Jaz sem bolj realna in stojim čvrsto na tleh in vidim v bistvu, kakšni so.«

Andrea meni, da so preostali člani družine nezreli in kar preveč razburjeni. »Tukaj ne vidim kakšnega skupnega interesa, kakšne skupne točke, ki bi nas povezovale.« Andrea sicer skrbi za krave, kokoši, pere in obeša perilo.

»Jaz sem tista, ki največ dela. Morda ne toliko pri tedenski nalogi, ampak skrbim za živali, za celotno gospodinjstvo. Pri drugih tega interesa ni.«