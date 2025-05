Andrea iz Kmetije ima novo službo: To je najboljši delodajalec do zdaj

Andrea Libič, ki so si jo gledalci zapomnili kot eno najprepoznavnejših tekmovalk 9. sezone šova Kmetija, danes živi precej drugačno življenje, a še vedno ostaja blizu ljudem – tako dobesedno kot v prenesenem pomenu. Zdaj je zaposlena v trgovini na Vrhniki, kjer je, kot pravi sama, izredno zadovoljna.

»Tempo dela, način, fleksibilnost … V vseh teh letih, kar sem v Sloveniji, bi rekla, da je to najboljši delodajalec do zdaj,« je povedala v pogovoru za Slovenske novice. Stranke jo redno prepoznavajo, kar ji pomeni veliko: »Če se me ljudje spomnijo tri leta kasneje, to pomeni, da sem se pokazala v dobri luči – takšna, kot sem.«

Med Slovenijo in Slovaško

Poleg redne službe Andrea gradi tudi podjetniško pot. Na Slovaškem razvija zasebni projekt s področja digitalnega marketinga in oglaševanja. »Recimo, da sem dober del sebe dala tudi na slovaško stran,« pojasni in doda, da kljub delu v Sloveniji še vedno tesno sodeluje s svojo domovino.

Nekdanja tekmovalka se je našla tudi v umetnosti telesnega okraševanja. »V času snemanja Kmetije sem bila brez enega tattooja. Danes jih imam kar nekaj,« pove in razkrije, da so vse tetovaže del osebne življenjske zgodbe. »To pomeni, da sem našla novo strast, nekaj za svojo dušo.«

Ljubezen in prihodnji načrti

Tudi na ljubezenskem področju je, kot pravi Andrea, vse v najlepšem redu: »Kot rezime vsega – zelo sem zadovoljna s trenutnim življenjem.« Glede ponovne prijave v šove je trenutno zadržana: »Trenutno o tem ne razmišljam, vsaj ne v Sloveniji.« A ideja o sodelovanju v slovaški različici Kmetije jo vseeno mika. Že lani se je udeležila tamkajšnjega castinga, a se zaradi službenih obveznosti za zdaj ni odločila za sodelovanje.