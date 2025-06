Anamaria s hčerkico na Krku objavila prikupen prizor (FOTO)

Zaročenka Luke Dončića Anamaria Goltes je s svojo najnovejšo objavo na Instagramu znova pritegnila pozornost. Na družbenem omrežju je objavila prikupno fotografijo njune leto in pol stare hčerkice Gabriele, ki se igra na otroških igralih ob morju v hrvaškem mestecu Punat na otoku Krk.

Znano je, da Dončić in njegova izbranka že vrsto let poletne dni radi preživljata prav v Punatu, kjer sta se tudi spoznala in kamor se pogosto vračata.

Gabriela na otroškem igrišču. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Vprašanje pa je, ali je družinica še na Krku, ali pa so svojo lokacijo bivanja že spremenili. Na družbenih omrežjih je namreč povsem običajno, da uporabniki fotografije objavijo z določenim časovnim zamikom.

Kot je znano, se je Dončić vrnil v domovino v začetku maja, manj kot teden dni po koncu klubske sezone v NBA. Letošnje poletje bo slovenski košarkarski zvezdnik poletje najverjetneje preživel s slovensko reprezentanco, saj bo, kot se napoveduje, nastopil na Eurobasketu.

Prvenstvo se bo začelo 27. avgusta letos. Slovenci bodo predtekmovanje igrali v Katovicah, njihovi nasprotniki v skupini D pa bodo Islandija, Francija, Poljska, Belgija in Izrael.