insta kljub mladosti že dolgo srečno zaljubljena. Postavna plavolaska je osvojila srce 21-letnega košarkarja še, ko sta bila najstnika, in ljubezni jima ne more vzeti niti razdalja, ko sta vsak na svojem koncu sveta. A tako kot pri vseh parih tudi pri njiju prihaja do nesoglasij, o čemer je spregovorila tudi Anamaria.Na instagramu je odgovarjala na vprašanja sledilcev, pišejo tuji mediji, in med drugim ji je nekdo postavil vprašanje, kaj jo najbolj jezi pri njenem partnerjem. »Zelo si želim imeti še enega psa, ampak Luka ni navdušen nad to idejo. Nanjo ne želi pristati, ker že imava dva psa,« je Anamaria iskreno spregovorila in dala vedeti, da je Luka proti temu, da bi povečala pasjo družino.