Anamaria Goltes spakirala kovčke

Selitve so stresne, to vedi vsi, ki so morali kdaj zamenjati lokacijo. Četudi gremo na boljše, selitev zahteva precej, časa, potrpežljivosti, dela ... Redki si zato lahko predstavljajo, kako je lahko Luka Dončić, ko je izvedel, da ga je ekipa Dallas Mavericks zamenjala, dobesedno čez noč spakiral najnujnejše ter odletel na drugo stran Združenih držav Amerike.

Ko je stopil iz letala, ki ga je popeljalo 2000 kilometrov od doma, zaročenke in hčerke, je bil zato vidno utrujen, a za počitek ni bilo časa, saj so ga že čez dva dni čakale tiskovna konferenca, pa treningi in vse, kar spada k življenju člana enega najuspešnejših klubov na svetu.

Končno skupaj

Šok pa je bila novica o nenadni selitvi zagotovo tudi za Lukovo zaročenko Anamario Goltes, ki je ostala v Dallasu sama z enoletno hčerko. Zdaj pa bo družinica, kot kaže končno kmalu spet skupaj. Anamaria je na družabnem omrežju namreč objavila fotografijo kupa kovčkov, lično postavljenih eden ob drugem in pripravljenih na pot.

Ne glede na to, kako hudo je zapustiti kraj, kjer si si ustvaril dom, pa so mnogi prepričani, da Luki in Anamarii v Los Angelesu ne bo hudega. Luka je namreč postal del ene najbolj priljubljenih in največjih franžiz, oba pa bosta imela v središču znanih in bogatih tudi več priložnosti za različne druge poslovne priložnosti.