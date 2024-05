Anamaria Goltes razkrila, kakšno je trenutno njeno življenje (FOTO)

Luka Dončić v zadnjih tednih s svojimi predstavami navdušuje svoje največje navijače in tudi tudi kritike. Z vsako novo predstavo dokazuje, da je res najbolj vroč košarkar ta trenutek. Čeprav mnogi novopečeni starši tarnajo zaradi pomanjkanja energije in spanca, se zdi, da Luka s tem nima težav in da mu nova vloga le daje dodatna krila.

Kljub temu da mnoge zanima, kako gre mladi družinici, Luka in Anamaria ne razkrivata veliko o svoji zasebnosti. Tu in tam pa se zgodi, da mlada starša delita kakšen utrinek iz njunega vsakdana. To se je zgodilo tudi tokrat, ko je Anamaria na instagramu objavila več fotografij in zraven zapisala, da je takšno zadnje čase njeno življenje.

Na fotografijah je tudi Luka, ki pestuje malo Gabrielo, Anamaria, ki peče pecivo in tudi fotografija, ki razkriva, da mala deklica že uživa v čisto pravi hrani.