Ana Tavčar se je poslovila od gledalcev: To je moje zadnje jutro v oddaji

Verjetno si jutranji program na nacionalni televiziji brez Ane Tavčar Pirkovič težko predstavljate. Po dolgih 13 letih je v petek zadnjič sedla na kavč in pozdravila gledalce oddaje Dobro jutro. »Silvestrsko jutro. Zame posebno jutro. Moje zadnje jutro v oddaji Dobro jutro. Hvaležna, da sem bila lahko del te prelepe zgodbe – skoraj 13 let,« je zapisala na instagramu.

Pod objavo so se usuli komentarji njenih zvestih oboževalcev, ki so ji zaželeli vse dobro na novi poti in ji priznali, da jo bodo močno pogrešali.

A brez skrbi, Ana se ne poslavlja od malih zaslonov. Ana in Lorella Flego, ki sta jutranji program vodili skupaj ob sredah, bosta dobili novo oddajo o življenjskem slogu. Na sporedu bo ob sobotah popoldne, predvajati pa jo bodo začeli čez dober mesec.

V Anine in Lorelline čevlje bosta stopila prekaljeni televizijski maček Boštjan Romih in voditeljica Ljubica Mlinar, ki je že zdaj bila del oddaje Dobro jutro.