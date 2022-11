Ana Tavčar: Razšla sva se, to je moja usoda

»Ne travmiram in jočem v nebo, ampak vsako, res čisto vsako stvar razumem kot lekcijo in celo še več, kot priložnost,« pravi voditeljica, ki je nedavno povedala, da se je že pred časom ločila od moža, prav tako televizijca Igorja Pirkoviča. Resničnost je izjemno težka, ko se zgodi razhod, priznava, a Ana Tavčar v jutrišnji dan stopa z dvignjeno glavo.

Bom začela s preprostim vprašanjem: je današnji dan boljši od včerajšnjega?

Da! Neverjetno, da me to vprašate na začetku, ker ravno te dni doživljam niz nekakšnih sporočil, ki me dvigujejo vsak dan višje, mi vrnejo nasmeh, me selijo po lestvici čustev od nizkih spet navzgor proti radosti, veselju, neomajnemu zaupanju v vesolje in usodo ter čisto nazadnje – v ljubezen. Intenzivno treniram vsak dan, da se vračam v ljubezen in da pri vsakdanjih opravilih, dejanjih in končno v svojih mislih izhajam iz ljubezni.

