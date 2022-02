Ana Tavčar razkrila ime in podobo svoje nove oddaje

Po slovesu Ane Tavčar iz oddaje Dobro jutro, se je slovenska televizijska voditeljica skupaj s kolegico z nacionalne televizije Lorello Flego lotila novega izziva. Dobili sta novo oddajo, ki bo na sporedu že to soboto ob 17.45.

Kot je Tavčarjeva razkrila v objavi na instagramu, se bo oddaja imenovala Sobotno popoldne, v njej pa bo govora o kakovosti bivanja in življenjskem slogu. »Nova luna in nov zacetek. Konec tedna se vidimo!« je naznanila (nelektorirano).

»Mislim, da imava res veliko skupnih točk, in z Ano praviva, da sva kot sestri. Na začetku naju je povezala strast za estetiko, ker obe obožujeva lepe stvari za dušo, saj nas pomirjajo in nam dajejo zagon. Potem se je spletlo žensko prijateljstvo, ki je s sabo potegnilo veliko različnih trenutkov, razprav in povezovanja na ravni, ki ni prav vsakdanja. Žensko prijateljstvo zna biti zapleteno. Če je pravo, ne sme biti zavisti, tekmovalnosti in tračev. Ko ti to uspe, je vse skupaj toliko bolj popolno in dragoceno,« je o sedelovanju nedavno za revijo Suzy povedala Flegova.