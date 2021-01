Ana Tavčar objavila fotografije iz mladosti: Vedela sem ... skoraj nič

Voditeljica oddaje Dobro jutro na RTV Slovenijaje med brskanjem po računalniku naletela na fotografije, na katerih je stara nekaj več kot 19 let. Toliko je bila stara tudi britanska princesa, ko se je februarja 1981 zaročila s prestolonaslednikom princem. In prav besede princese ljudskih src, kot je bila tudi znana nekoč najbolj fotografirana ženska na svetu, ki je umrla v prometni nesreči v Parizu na begu pred paparaci, so navdahnili Ano.Diana je namreč v intervjuju leta 1995, ko je govorila o svojem propadlem zakonu s Charlesom, dejala tudi, da pri 19 letih misliš, da si pripravljen na vse, in da veš, kaj prihaja v življenju.»Preberem ta citat Diane v njeni biografiji (ki sem jo prebrala že stokrat) pri istem klavirju kot včeraj,« je ob svojih mladostnih fotografijah zapisala (nelektorirano) Ana (in dodala, da je bila stara malo več kot 19 let, ko so nastale), »in mislila, da o življenju vem vse. Ampak vedela sem... skoraj nič. Danes vem... nekaj malega. Zelo malega.« Vsekakor je na fotografijah ženaskoraj enaka kot danes, približno 15 let kasneje.