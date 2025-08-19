Ana Taks presenetila z objavo iz kopalnice: v modrčku nosi skrivnostne napravice. Razkrila, za kaj gre (FOTO)

Slovenska vplivnica Ana Taks, nekoč Pusovnik, ki je pred kratkim rodila drugega otroka, je svoje sledilce presenetila z nenavadno objavo iz kopalnice. Pred ogledalom si je posnela selfi in pokazala, da pod modrčkom nosi dve črni napravi, ki so marsikoga pustile odprtih ust.

»Moj otrok se kar spi,« je zapisala ob fotografiji, a pozornost javnosti so ukradle prav skrivnostne naprave.

FOTO: Zaslonski posnetek

Tehnologija resnično ne pozna meja in tudi mlade mamice dobro vedo, po čem je danes treba poseči. Ana nam je pojasnila, da ne gre za modni dodatek ali lepotni pripomoček, temveč za prostoročno elektronsko prsno črpalko.

»Odlične so za črpanje mleka, medtem, ko počneš karkoli drugega. Zelo priročne so tudi za potovanja, ker so majhne,« je razložila Ana.

Sodobne črpalke omogočajo, da mamice mleko črpajo diskretno, brez kablov, brez nerodnega držanja in celo med hojo ali opravljanjem drugih opravil. Taka napravica pa stane okoli 160 evrov.