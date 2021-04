Ana Soklič šokirala evrovizijske navdušence: ji bo ta poteza prinesla boljšo uvrstitev?

Nizozemske oblasti so potrdile, da si bo lahko evrovizijski šov v živo ogledalo 3.500 gledalcev. Odločitev je padla v četrtek zvečer, česar se bodo gotovo razveselili številni oboževalci tega glasbenega spektakla.Pred vstopom na prizorišče, v areno Ahoy, bodo morali obiskovalci opraviti hitri test. Tisti, ki bodo pozitivni, v dvorano ne bodo imeli vstopa in bodo napoteni v domačo samoizolacijo. Vstopnice za vseh devet dogodkov bodo na voljo od 8. maja od 12. ure dalje, kupili pa jih bodo lahko le tisti, ki so jih že lani.Tik pred odhodom na Nizozemsko pa je slovenska predstavnicav četrtek presenetila z novo različico pesmi Amen. Videospot in priredbo v sodelovanju s Perpetuum Jazzile je požel veliko navdušenja, v 16 urah pa je zbral že skoraj 34 tisoč ogledov na youtubu. Po slišanem so številni prepričani, da naši predstavnici stavnice, ki jo uvrščajo na sam rep lestvice, delajo veliko krivico.Ana je v četrtek razkrila tudi, da je skladba, s katero bo nastopila na evrovizijskem odru, nekoliko spremenjena in da bo v njej tudi gospelski del, ki je bil sprva mišljen le kot dodatek, a je na koncu tako močno prevzel in navdušil poslušalce, da so se odločili za spremembo skladbe.