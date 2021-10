Ana Soklič na slovitem Plesu v maskah

Slovenska evrovizijska predstavnica Ana Soklič je s svojim izrazitim interpretacijskim vokalom in unikatnim intimnim izrazom že osvojila srca slovenskih poslušalk in poslušalcev, očarala pa je tudi organizatorje prestižnega Plesa v maskah v Monaku. Danes jo čaka nastop v slovitem Hotelu de Paris.

Občutek, ko prejmeš tovrstno povabilo, je vedno lep!

»Občutek, ko prejmeš tovrstno povabilo, je vedno lep! Pomeni, da si vzpostavil neko mero zaupanja in spoštovanja, še posebno ker sem se pred dvema letoma že udeležila njihovega eminentnega Valentinovega plesa in so me zdaj poklicali drugič. Dobro dene, priznam. Takrat sem odpela dve svetovni klasiki, zdaj pa želijo izključno moj avtorski repertoar, tako bom predstavila kar tri svoje skladbe: Hello, Amen in Vodo,« razkriva Ana.

V Monako se odpravlja drugič. FOTO: ADRIAN PREGELJ

Plesa v maskah se bo med drugim udeležil knez Albert II. Monaški, kar Sokličevo navdaja s posebnim vznemirjenjem in strahospoštovanjem. Tudi sicer se veseli novih poznanstev in kontaktov. »Moje mnenje je, da je dobro delati počasi, preudarno in nekako iti s tokom, čas pa prinese vse, če le ustvarjaš in izbiraš najdaljše poti,« je prepričana pevka.