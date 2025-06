Ana Roš Stojan iskreno: Preprodajala sta cigarete, dobila ju je tudi policija

Ana Roš Stojan je ena najvplivnejših kuharskih mojstric na svetu. S Hišo Franko je Sloveniji prinesla prve Michelinove zvezdice, bila izbrana za najboljšo chefinjo sveta in redno kroji najvišje uvrstitve na seznamih 50 Best.

Svojo kreativnost izraža skozi sezonske in lokalne sestavine. Njena ekspresivna kuhinja temelji na povezavi z naravo, filozofija pa je preprosta – kombinirati nepričakovano in opustiti predsodke.

Kuharska mojstrica v tem času v Poreču odpira novo restavracijo. Gre za prvo hrvaško restavracijo JAZ, ki jo odpira v sodelovanju z istrsko hotelsko korporacijo Valamar.

»JAZ ima – in bo vedno imel – svoje korenine v Ljubljani kot drzen, spontan način deljenja moje kuhinje. Utemeljen v ritmu letnih časov. Poreč se zdi kot naraven naslednji korak. Poletja v otroštvu sem preživela v Istri. Zemlja, morje, sestavine – oblikovale so mene in mojo kuhinjo, tako kot so jo oblikovale ljubljanske tržnice in gore doline Soče,« je s sledilci delila zapis priljubljena chefinja.

Uspešno preprodajala cigarete

V pogovoru za OnoPlus je novinarki Niki Vistoropski razkrila, da se ne boji življenja. Naj bo belo ali črno, le sivo ne. Istra ji je ljuba že od nekdaj, sta oče in mama kupila parcelo v Istri, potem ko sta kot študenta uspešno preprodajala cigarete. Kot stevard in stevardesa sta namreč delala na hidrogliserju med Benetkami in Porečem.

»Nova restavracija JAZ, ki se zdaj odpira v Poreču, stoji točno tam, kjer je bil parkiran tisti hidrogliser. Resno. Prince of Venice še danes obstaja. Delala sta na različnih hidrogliserjih in takrat so študenti služili tako, da so v Jugoslaviji kupili cigarete, jih odpeljali v Benetke, in tam prodajali naprej. Moj oče je bil izjemno uspešen, študent medicine, pa z očitnim posluhom za posel. Za mamo pa je rekel, da ga je imela manj, saj ju je enkrat ujela policija in jima nato cigarete zmetala v morje.«

Kako je s pekarno v Ljubljani?

Medtem ko je bila poslovna aktivnost očitno usmerjena v Hrvaško, pa Slovence še bolj zanima, kako je s pekarno v Ljubljani, ki se kar ne odpre. Kot so za Odprto kuhinjo povedali, so v fazi testiranja izdelkov in pekarna bo kmalu začela delovati, ampak najprej za potrebe Jaza in Hiše Franko. Ko bodo stoodstotno prepričani glede sistema, ki ga na novo postavljajo, pa tudi za druge kupce.

