Ana Roš iskreno o ljubezni: Pri 50 je skrajni čas, da najdeš pravega

»To je iskrena hvaležnost. Hvaležnost ljudem, ker vidiš, da želijo ustvarjati in se razvijati, hvaležnost sebi, da si upaš. Včasih si rečem, če že zaradi drugega ne, bi v življenju morala biti srečna zato, ker sem obkrožena s krasnimi ljudmi. In ko jim daš priložnost, greš spat pomirjen, ker velja, da je skrb deljenje. Zdaj to zmorem, imam glas in ime ter lahko pomagam drugim.« Tako Ana Roš o tem, da ima močno vizijo in še močnejšo vest. Najprej je s svojimi recepti iz Hiše Franko s slovenskim trgovcem povezala kmete in kupce in na pokriti ljubljanski tržnici odprla trgovinico. Za njo je zdaj prišla pekarna. A ljubljanska zgodba še ni končana. Projekti imajo skupno ime Ana, karizmatična in delu predana Ana Roš se jih loteva, ker želi dati priložnost kreativnim ljudem, s katerimi je dolgo ustvarjala in v katere verjame.

Ko bom zares odprla srce, ga bom odprla pravemu moškemu. Toliko izkušenj, dobrih in slabih sem dala skozi, da tokrat vem, da ko – ker vem, da se bom zaljubila –, se bom zaljubila v nekoga, ki bo zares nekaj posebnega. In ki ga bom, kot pravi dr. Milivojević, občudovala. Mogoče se kakšen javi.

