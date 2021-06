Ana končno razkrila, zakaj je med njima z Gregorjem počilo

»On lahko, jaz ne«

S prsti je pokazala, kakšne majhne spodnjice nosi na fotografijah. FOTO: Instagram, Ana Pusovnik

Ana je Gregorja povabila na kavo. FOTO: Instagram, Ana Pusovnik

Medinse je v šovu Sanjski moški močno iskrilo, kar smo lahko videli tudi v zadnjem delu, ko je na zmenku prejela vrtnico in vroč poljub., saj jo je on na spletnih omrežjih blokiral, ona pa mu ni ostala dolžna.Čeprav je bilo očitno, da je Ana Gregorju všeč, pa je svojima prijateljema v šovu razkril, da ima pomisleke zaradi Anine kariere, natančneje njenega pomanjkljivega fotografiranja za platformo Onlyfans. Prijatelja sta ga pregovorila, naj ji da priložnost, kar se je v šovu tudi zgodilo, po tednih ugibanja pa je Ana pojasnila, zakaj je med njo in Gregorjem počilo.»Ne vem, kje bi sploh začela … Vse se je začelo, ko so punce rekle, da jaz nisem primerna za Gregorja zato, ker imam profil na Onlyfansu in ker se slikam razgaljena,« ja na svojem instagramu razkrila Ana. »Klicali so me iz neke novinarske hiše, podala sem svojo izjavo. Zaradi punc sem rekla, da se ne strinjam s tem, da jaz zaradi tega, ker se slikam, nisem primerna za Gregorja. Sem pa vprašala, zakaj je za vas vse Gregor sanjski moški, zakaj vas čisto nič ne moti, če se tudi on slika razgaljen? Zakaj je za vas primeren in kako vi gledate nanj, saj je model in se rad slika?«Ana je poudarila, da ga podpira: »Meni se v tem ne zdi nič narobe. Ampak zakaj jaz zaradi tega nisem primerna zanj? No, in tu se je oglasil tudi gospod Čeglaj. Začela se je najina debata glede tega, da se je počutil užaljenega, ker on je v takih majhnih gaticah (pokaže s prsti, op. p.), pa očitno ni razgaljen. Jaz sem ga vprašala samo, kaj je potem zanj razgaljenost. Jaz ne primerjam njegovih slik s svojimi z Onlyfansa. Jaz nisem rekla, da je gol, ampak razgaljen. Ampak on se niti s tem ne strinja. On pravi, da je to nekaj drugega kot to, kar počnem jaz. Tukaj enostavno ne prideva skupaj. Tako se je končalo.« Ob tem je zapisala, da pogovora nista niti zaključila, ko jo je blokiral. Gregor ne prizna, »da je razgaljen in prodaja svoje telo. On lahko in jaz ne,« je še zapisala Celjanka.Ana je povedala, da je bila razočarana, »ker glede na to, da je sanjski moški, naj bi bil sposoben komunikacije, da se od človeka vsaj poslovi, glede na to, da sva bila del življenja drug drugega. To se tako ne dela in je nezrelo. Lahko bi se pomenila kot dva odrasla človeka.«V nekoliko spravljivejšem tonu pa je ob fotografiji kave, kar lahko razumemo kot povabilo, napisala, da bo mogoče »razplet še drugačen, mogoče spusti ego in se pomeniva do konca kljub nestrinjanju«.